Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız golcünün tüm haklarıyla birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den transfer edildiği belirtildi.
Giroud'nun 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Fransa Milli Takım formasını 110 kez giyen Giroud, 46 gol attı ve 2018’de Dünya Kupası’nı kazanan kadroda yer aldı.
Etiketler: İtalya Fransa Transfer Haberleri
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