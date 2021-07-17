Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp etabını perşembe günü tamamlayarak İstanbul’a dönen sarı-lacivertliler, bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Saat 09.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.