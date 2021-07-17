Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp etabını perşembe günü tamamlayarak İstanbul’a dönen sarı-lacivertliler, bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Saat 09.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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