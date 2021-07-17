Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da takıma katılmasını çok istediği Alex Teixeira ile Beşiktaş yönetimi, uzun süredir pazarlık halindeydi.

Taraflar, sonunda orta yolda buluştu.

Bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcunun imza parası talebi bulunuyordu.

Alex Teixeira'ya 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif eden yönetimin, imza parasını taksitlere bölerek ödeme planı üzerinde de anlaşma sağlandı.

1-2 pürüzün de hallolması durumunda 31 yaşındaki oyuncunun, ikinci etap kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

Yeni transferlerin isteği dikkat çekti

Diğer yandan Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta genellikle sabah antrenmanlarında kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık; akşam antrenmanlarında ise topla çalışmalar yapılıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, futbolcuların durumundan memnun olduğu öğrenildi.

Yeni transferlerin de istekli olmaları gözlerden kaçmıyor.

Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman’ın hem fiziksel hem de taktik antrenmanlardaki arzusu teknik heyeti memnun ediyor.