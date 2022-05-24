İtalyan basınının haberlerine göre; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında kaybolan madalyası, yaşları 20 ile 25 arasında değişen üç genç tarafından bulundu.

Gençlerin madalyayı, statta saha ile soyunma odası arasındaki bir noktada bulduğu ve daha sonra avukatları aracılığıyla İtalyan jandarmasına (Carabinieri) teslim ettiği belirtildi.

Gençlerin söz konusu madalyayı Instagram hesaplarında "Teşekkürler Pioli" notuyla paylaşması dikkati çekti.

Soruşturma devam ediyor

Jandarmanın, madalyanın nasıl kaybolduğuna ve tekrar nasıl bulunduğuna ilişkin soruşturması devam ediyor.

56 yaşındaki teknik adam, Sassuolo maçının ardından Mapei Stadı'ndaki kutlamalar sırasında madalyasını kaybetmesine ilişkin açıklamasında, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin. O sahip olduğum tek madalya" demişti.

Serie A Lig Yönetimi ise Pioli'ye madalyanın yenisini vereceğini duyurmuştu.