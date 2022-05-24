TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.