Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
Sıradaki Haber
Emiliano Viviano bir sezon daha Fatih Karagümrük'te
Yükleniyor lütfen bekleyiniz