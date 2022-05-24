Cansu ve Buket, sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank'ın başarısındaki sırları anlattı.

Elde ettikleri başarıyı kolay kolay hiçbir sporcunun yaşayamadığını vurgulayan Cansu, takımdaki arkadaşlığa ilişkin konuştu.

"Tüm takım arkadaşlarımla, teknik heyetle ve VakıfBank çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Kimin üzerimizde emeği varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Başarıda aile gibi olmanın payı çok büyük çünkü aile gibi olduğun zaman düştüğünde birbirini kaldırıyorsun, zorlandığında yardımcı ve destek oluyorsun. Biz de öyle bir takımız gerçekten."

VakıfBank'ın pasörü, sezonu 5 kupayla tamamlamalarına ilişkin de konuştu.

"Kazandığımız o 5 kupaya baktığımda gerçekten yaptığımız işlerle inanılmaz gurur duydum. Belki dışarıdan bakıldığında kolay gözüküyor ama bizim bu salonda yaşadıklarımız, çektiğimiz acılar, döktüğümüz terler, iniş çıkışlarımız orada hepsi var. Sonunda ne kadar zorlansak da ne kadar düşsek de tekrardan kalkmasını bilip bu kupaları kazandık. Hiçbir kupa bize bu sezon kolay gelmedi. O yüzden çok mutlu ve gururluyum."

[Fotoğraf: AA]

25 yaşındaki Cansu, kaptanları Melis Gürkaynak'ın voleybolu bırakmasının yanı sıra bazı oyuncuların takımdan ayrılmasıyla ilgili karışık duygular yaşadığını belirtti.

"Çok karmaşık duygular yaşıyoruz çünkü takımımızda aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız var. Melis (Gürkaynak) gidiyor, Haak (Isabelle) gidiyor, Tuğba (Şenoğlu) gidiyor. Takımımızda çok değişen var, o yüzden fazlasıyla duygusalız."

Cansu, bundan sonraki hedeflerinin söz konusu başarıyı sürdürmek olacağını dile getirdi.

Buket Gülübay: Biz bir aileyiz

VakıfBank'ın önemli isimlerinden 23 yaşındaki Buket Gülübay da ekiplerini aile olarak gördüğünü söyledi.

Buket, başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ama takımdan ayrılacak arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Buket, kazandıkları 5 kupa için takım arkadaşlarına, teknik heyete ve yönetime teşekkür etti.

"Çok kolay ifade edilebilecek duygular yaşamıyorum. Gurur, sevinç ve ayrılacak arkadaşlarımız dolayısıyla biraz hüzün var ama tabii yoğunluk olarak mutluyuz. VakıfBank ailesi her zaman arkamızda oldu. Bu sezonu çok kelimelerle ifade edemeyeceğim. İniş çıkışlar oldu. Çok güçlü rakiplerle savaştık ama en sonunda en önemli anları yani finalleri kazanmayı bildik. Mutlu ve gururluyum."

Buket, VakıfBank'ta uzun yıllardır aile kültürü olduğuna dikkat çekti.

"Biz her zaman bir aileyiz diyorduk ama havada kalıyordu, belki insanlar bunu daha iyi anlamıştır. Tüm sezonu birlikte geçiriyoruz. Sakatlıklar oluyor bazen tartışıyoruz çünkü biz bir aileyiz ve bu normal. Çok şey yaşanıyor ama en sonunda aile oluyoruz. Tıpkı bu final maçında olduğu gibi."

Buket, kadın voleybolundaki başarının sırrı konusunda görüşlerini aktardı.

"Voleyboldaki başarıyı biraz kadının gücüne bağlıyorum. Bir kadın bir şeyi başarmak istiyorsa kesinlikle yapar. Bu gücü kendi içinde bulur. Biz burada 14 kadınız. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki final maçına çıkmadan önce hepsinin gözünün içinde o gücü gördüm. Bu yüzden kadın voleybolundaki başarıyı kadının gücü olarak görüyorum."