Galatasaray'da sezonun tamamlanmasıyla 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Sarı kırmızılılar böylece yaklaşık 9 milyon euroluk maaş yükünden kurtuldu.

Sözleşmesi biten futbolcular arasında en yüksek ücreti, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel alıyordu.

Cezayirli oyuncu bonuslar hariç yıllık 3 milyon 800 bin euro, Hollandalı futbolcu ise 2,5 milyon euro kazanıyordu. Arda Turan'ın maliyeti 300 bin euro, Semih Kaya ve Fatih Öztürk'ün ise 250 bin euroydu.

Kiralık olarak forma giyen Pena, Halil ve Pulgar ise takımlarına döndü. Yarım sezon için İnaki Pena'ya 375 bin euro, Pulgar'a 750 bin euro ve Halil Dervişoğlu’na ise sezonluk 500 bin euro ücret ödendi.

Bu futbolcuların gidişi ile Galatasaray, 9 milyon 225 bin euroluk yıllık ücret yükünden kurtuldu.

Gözler yeni yönetimde

Diğer yandan sarı kırmızılılarda birçok oyuncu 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Başkan Burak Elmas'ın "seçime kadar transfer yapmayacağız" açıklamasından sonra gözler yeni yönetime çevrildi.

Marcao, Kerem ve Muhammed’in dışında Nelsson, Cicaldau, Boey ve Morutan’a menajerler aracılığı ile gelen teklifleri yeni yönetim değerlendirilecek.

İki başkan adayı da kontratı biten ve gitme ihtimali bulunan futbolcular nedeniyle kadro planlamasını hazırlıyor.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, bazı futbolcularla prensip anlaşması yaptı.