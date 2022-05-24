Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan
[Fotoğraf: Reuters]
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.
Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.
Mergim Berisha's acrobatic effort for Fenerbahçe has been voted Goal of the Tournament! @Heineken | #UELGOTT | #UEL pic.twitter.com/duKjjVkNBy— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2022
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe
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