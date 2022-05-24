İsmail Kartal, teknik direktör olarak Fenerbahçe’deki ikinci dönemini tamamladı. 60 yaşındaki teknik adam, sarı lacivertli takımın başında en az 15 maça çıkan yerli teknik direktörler arasında, en yüksek puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü sürecinde 52 maça çıkan Kartal, bu karşılaşmalarda 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

115 puan toplayan ve maç başına 2,21 puan ortalaması yakalayan Kartal, böylece Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli teknik direktörü oldu.

İsmail Kartal'ın en yakın takipçisi, 51 maçta 2,16 puan ortalaması toplayan ve 2000-2001 sezonunda 4 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretini dindiren Mustafa Denizli oldu.

Diğer yandan Fenerbahçe'nin başında en fazla maça çıkan yerli teknik direktör unvanını elinde bulunduran Aykut Kocaman, 142 maç sonunda 2,08 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı.