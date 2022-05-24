Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu, takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Emiliano Viviano, 2022-2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek." ifadelerine yer verildi.

Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Emiliano Viviano, 2022/2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek. Viviano’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz. — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 24, 2022