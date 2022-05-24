Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emiliano Viviano bir sezon daha Fatih Karagümrük'te
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu, takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Emiliano Viviano, 2022-2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek." ifadelerine yer verildi.
Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Emiliano Viviano, 2022/2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek. Viviano’ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 24, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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