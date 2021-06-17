Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milan, Fikayo Tomori'yi transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı İngiliz stoper Fikayo Tomori ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu devreye sokan Milan, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcuyu 30 Haziran 2025 tarihine kadar renklerine bağladı.
Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Milan'ın transfer için 30 milyon euroya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.
Etiketler: İtalya Transfer Haberleri İngiltere
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