Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Koita ile görüşmelere başladı
Trabzonspor, serbest statüde yer alan Fransız futbolcu Bangaly Fode Koita'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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