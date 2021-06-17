Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.