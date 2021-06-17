Transfer çalışmalarına başlayan sarı-siyahlı kulüp, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Cengizhan Akgün'ün sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü 500 bin lira bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır. Hoş geldin Cengizhan." ifadelerine yer verildi.