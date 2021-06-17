Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göztepe'den stoper takviyesi
Göztepe, Altınordu'da forma giyen Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Göztepe ile sözleşme imzalayan Kahraman, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek objektiflere poz verdi.
Belçika doğumlu olan Kahraman, kariyerine Verviers takımında başladı.Gurbetçi futbolcu ardından Roda ve Den Bosch'ta oynadıktan sonra Türkiye'ye gelip Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak top koşturdu.
Altınordu 2019-2020 sezonunda Kahraman'ı bünyesine dahil etti ve oyuncu o dönem 7 lig maçına çıktı. Geçen sezon ise en istikrarlı futbolcularından olan Kahraman Play-Off'lar dahil 29 müsabakada boy gösterdi ve 1 gol attı. Altınordu ile Play-Off finalini kaybeden Kahraman, Göztepe'ye transfer olarak Süper Lig'e yükseldi.
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