Bursaspor'da 2 sezondur forma giyen futbolcu Cüneyt Köz ile tekrar anlaşma sağlandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de katılımıyla düzenlenen imza töreninde Cüneyt Köz, kendisini Bursaspor'a 2 yıl daha bağlayan sözleşmeye imza attı.