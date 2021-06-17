Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cüneyt Köz 2 yıl daha Bursaspor'da
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, defans oyuncusu Cüneyt Köz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Bursaspor'da 2 sezondur forma giyen futbolcu Cüneyt Köz ile tekrar anlaşma sağlandı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de katılımıyla düzenlenen imza töreninde Cüneyt Köz, kendisini Bursaspor'a 2 yıl daha bağlayan sözleşmeye imza attı.
Etiketler: Bursa TFF TFF 1. Lig
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