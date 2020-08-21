Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Miha Zajc'a İtalya'dan 3 ekip talip
Fenerbahçeli Miha Zajc'ın, İtalya'dan talipleri olduğu öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, üç Serie A ekibinin Sloven oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçeli Miha Zajc için İtalya basınından ciddi bir iddia geldi. Tuttomercato’nun haberine göre; Serie A’dan üç takım sarı lacivertlilerin Sloven orta saha oyuncuyla ilgileniyor.
Haberin detaylarına göre Bologna, Benevento ve Verona, Zajc için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçecek.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023’de sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda toplam 27 karşılaşmada görev aldı.
Geçtiğimiz sezon 17 maçta sahaya çıkan Zajc, bunların 6’sına ilk 11’de başladı. Takımına 2 gollük katkı veren Sloven oyuncu, 1 de asist yaptı.
Kariyerinde Cejla, Olimpia ve Empoli gibi takımlarda forma giyen Miha Zajc, Ocak 2019'da 3 buçuk milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
Etiketler: Miha Zajc FenerbahçeSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:10
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