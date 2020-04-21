Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Michael Jordan'ın belgeseli rekor kırıyor
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Michael Jordan'ın hayatını konu alan The Last Dance belgeseli rekor sayıda izleniyor. Yıldız isim belgeselden elde ettiği 4 milyon dolarlık geliri ise hayır kurumlarına bağışlayacak.
Michael Jordan. Basketbolun efsane ismi. Dünya yılıdızının hayatını konu alan The Last Dance belgeseli, büyük bir ilgi görüyor.
İlk kez 2018'in Mayıs ayında duyurulan belgeselin yayınlanan ilk iki bölümü, birçok sporseveri ekran başına kilitledi.
Türkiye'de de büyük ilgi gören The Last Dance 6,1 milyon kişi tarafından izlendi.
20 yıldır basınla paylaşılmayan özel görüntülerin de yar aldığı 10 bölümlük seride Barack Obama, Scottie Pippen ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Kobe Bryant gibi isiler de yer alıyor.
Öte yandan Forbes'da yer alan habere göre Michael Jordan, belgeselden elde edeceği 4 milyon dolarlık gelirin tamamını, hayır kurumlarına bağışlayacak.
Jordan’ın 1,1 milyar dolar serveti bulunuyor.
Etiketler: Michael Jordan The Last Dance belgeseliSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 16:57
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