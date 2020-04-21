Michael Jordan. Basketbolun efsane ismi. Dünya yılıdızının hayatını konu alan The Last Dance belgeseli, büyük bir ilgi görüyor.

İlk kez 2018'in Mayıs ayında duyurulan belgeselin yayınlanan ilk iki bölümü, birçok sporseveri ekran başına kilitledi.

Türkiye'de de büyük ilgi gören The Last Dance 6,1 milyon kişi tarafından izlendi.

20 yıldır basınla paylaşılmayan özel görüntülerin de yar aldığı 10 bölümlük seride Barack Obama, Scottie Pippen ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Kobe Bryant gibi isiler de yer alıyor.

Öte yandan Forbes'da yer alan habere göre Michael Jordan, belgeselden elde edeceği 4 milyon dolarlık gelirin tamamını, hayır kurumlarına bağışlayacak.

Jordan’ın 1,1 milyar dolar serveti bulunuyor.