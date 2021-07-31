Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum
[Fotoğraf: DepoPhotos]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bireysel erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, kendisine destek olan ve mesaj yollayan herkese teşekkür etti.
Klasik yay erkekler finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olan ve okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandıran Mete Gazoz, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Milli sporcu, bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.
"Bugün altın madalya aldım, çok mutluyum. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Her yerden bana desteklerini ileten, sevgi ve mutluluk mesajları gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini okumam zaman alacak ama hepsini okuyup cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim."
Destekleriniz için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. pic.twitter.com/n40lkBWV2r— Mete Gazoz (@metegazoz) July 31, 2021
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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