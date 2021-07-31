Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Alex Teixeira Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncu ile ödeme planı ve şartlarda anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Alex Teixeira'nın, hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yıldız 10 numara kariyerinde Avrupa'da daha önce Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giymişti. Teixeira, son olarak Çin'de Jiangsu kulübünde görev yapmıştı.
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