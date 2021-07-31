Siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncu ile ödeme planı ve şartlarda anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Alex Teixeira'nın, hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yıldız 10 numara kariyerinde Avrupa'da daha önce Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giymişti. Teixeira, son olarak Çin'de Jiangsu kulübünde görev yapmıştı.