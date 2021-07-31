Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 21 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Ev sahibi Japonya, 17 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalyayla ikinci, 16 altın, 17 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye 35. sıraya yükseldi.

Tokyo 2020'deki ilk altın madalyasını okçulukta Mete Gazoz ile kazanan Türkiye, oyunlardaki üçüncü madalyasını aldı ve 35. sıraya yükseldi.

Türkiye, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantilemişti.

Tokyo 2020'de 8. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle: