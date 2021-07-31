Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mario Balotelli'ye Adana'da coşkulu karşılama
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Bolu kampının ardından Adana'ya geldi.
Adana Demirspor'un temmuz ayının ilk haftasında kadrosuna dahil ettiği Balotelli'yi Adana Havalimanı'nda mavi-lacivertli taraftarlar karşıladı.
[Fotoğraf: İHA]
Adana Demirspor atkısı takan Balotelli için taraftarlar meşale yaktı, tezahürat yaptı.
Balotelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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