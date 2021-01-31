Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadan paylaştığı mesajla takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'ye "hoş geldin" dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesine hoş geldin İrfan Can Kahveci!" ifadesine yer verdi.
İrfan Can Kahveci de Mesut Özil'in paylaşımına cevap vererek, "Teşekkürler Mesut Özil. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin İrfan Can Kahveci! || Welcome to the @Fenerbahce family— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 31, 2021
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil
Son Haberler
- 23:58
- 23:34
- 23:31
- 23:27
- 22:50
Sıradaki Haber
Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz