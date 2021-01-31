Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 8 günde üçüncü maça çıktıklarına ve son olarak haftaya lider giren Beşiktaş ile karşılaştıklarına dikkat çekti.

"Aslında oyun istediğimiz gibi başladı. Öne geçtiler. Özellikle böyle büyük takıma karşı hamle yapıp kazanmak son derece önemliydi."

"Adım adım tekrar kendimizi yukarıya atıyoruz"

Avcı, iyi bir çıkış yakaladıklarını vurguladı.

"Çok karakterli, 25-26 yaş ortalaması olan bir takımımız var. Hafta hafta bakıyoruz. Beraber oynayan, yüksek enerjili bir oyuncu grubumuz var. Trabzon şehri ve Trabzonspor her zaman yukarıda olur. Adım adım tekrar kendimizi yukarıya atıyoruz."

"Beşiktaş'a başarılar diliyorum"

Avcı, TFF Süper Kupa'yı kazanmalarının ardından eski takımı Beşiktaş karşısına çıktıklarını hatırlattı.

"Beşiktaş'tan ayrılalı 367 gün oldu. Tam bir sene sonra burada olmak güzel. Tarihine saygılı olduğum 'Şeref'ine, Hakkı'sına' saygılı olduğum, Süleyman Seba ile tanışma mutluluğu yaşadığım bir camia. Beşiktaş da iyi takım, iyi yoldalar. İyi de bir hocaları var. Başarılar diliyorum."

"Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz"

Sosyal medyada hem Beşiktaş'tan hem Trabzonspor'dan maaş aldığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Bu işler hukuksal işler. Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve bugün Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Trabzonspor'u çalıştırıyorum. Çalıştığım yerlerde ne girerken ne çıkarken para konuşmadım. Milli takım da buna dahil. Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, içindeki insanlara, kulübe saygım var. Onlara da başarılar diliyorum."

"Gayem kavganın çatışmanın olmadığı şeyler seyrettirmek"

Avcı, ligde adım adım ilerlemek istediklerini anlattı.

"Şu an ligin tepesiyle puan farkımızın ne olduğunu bilmiyorum. Soyunma odasında öğrendim. 12 puandan 9'a inmiş. Kronik yorgunluklar başladı. Sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol sektörü ayakta durmaya çalışıyor. Gayem kavganın, kaosun olmadığı, çatışmanın olmadığı şeyler seyrettirmek."

Abdulkadir Parmak'ın sakatlanması

Avcı, maçın ilk dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın Medipol Başakşehir karşısında da bir sakatlık yaşadığını vurguladı.

"Kupa finalinde sakatlandı. Yeni oyuncuların gelmesiyle kulübedeki rekabet artıyor. Oyuncular formalarını kaybetmek istemiyor. Sorumluluk almak ve oynamak istedi. Maçın başında oldu, yapacak bir şey yok."