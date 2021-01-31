Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler" ifadesi yer aldı.
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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