Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 07:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mesut Özil ile Arsenal fesih için masaya oturdu
Mesut Özil ile Arsenal arasındaki fesih görüşmeleri başladı. Yıldız futbolcunun Arsenal'dan 8 milyon euro alacağı var.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, fesih görüşmelerine başladı. Özil'in Arsenal'dan 8 milyon euro alacağı var.
Mesut Özil'den İstanbul paylaşımı
Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferinde hareketli günler yaşanan Mesut Özil'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, bugün de İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.
Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gazali'nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına da yer verdi.
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