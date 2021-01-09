Villarreal, La Liga'nın 18. haftasından deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 4-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Konuk ekip 4 golü de ilk yarı kaydetti, goller, 5. dakikada Moreno, 14'de Moi Gomez, 19'da ise Parejo ve 31. dakikada Nino'dan geldi.

Mücadelede ilk yarım saatte 4 gol olurken kalan dakikalarda top filelere gitmedi, Villarreal, 3 puanı 4 gol ile aldı.

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu 90 dakika forma giyerken, Emre Mor maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuç ile Villarreal puanını 32'ye çıkarırken ligde 8. galibiyeti elde ederek zirve yarışında önemli bir engeli aştı.

Celta Vigo ise 23 puanda kalarak ligde 7. mağlubiyetini aldı.