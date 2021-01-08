Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doğu'nun ölümünün 60. yılı nedeniyle, oğlu Gazanfer Doğu, Federasyon Başkanı Musa Aydın ve güreş camiasından çok sayıda kişinin katılımıyla Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Aydın, Yaşar Doğu'nun Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlattı.

"Şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş giymemiş giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur. Eğer bugün hala anılıyorsa, sebep budur. Yaşar Doğu’yu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız."

Başkan Aydın ayrıca Yaşar Doğu'nun Ankara'da yaşadığı evi müze yapma kararı aldıklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.