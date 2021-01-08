TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi.

Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.