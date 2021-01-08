Milan'ın 10 numarasına nazar değdi. Hakan Çalhanoğlu, takımının Juventus'a 3- 1 yenildiği maçta sol ayak bileğinden sakatlandı.

Çalhanoğlu, Torino ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Milan Hakan'ı bırakmak istemiyor

Bu arada Milan, sözleşmesi 2021 yazında bitecek yıldız futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, kulüp yönetimi 26 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yeni sözleşme konusunda bir araya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da çıktığı 16 maçta 2 gol kaydetti, 5 gole de son pası vererek katkı sağladı.