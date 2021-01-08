Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Milan forması ile başarılı bir grafik sergileyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Juventus maçında sakatlanan Çalhanoğlu, takımının bu hafta Torino ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Milan'ın 10 numarasına nazar değdi. Hakan Çalhanoğlu, takımının Juventus'a 3- 1 yenildiği maçta sol ayak bileğinden sakatlandı.
Çalhanoğlu, Torino ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
Milan Hakan'ı bırakmak istemiyor
Bu arada Milan, sözleşmesi 2021 yazında bitecek yıldız futbolcuyu bırakmak istemiyor.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre, kulüp yönetimi 26 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yeni sözleşme konusunda bir araya gelecek.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'da çıktığı 16 maçta 2 gol kaydetti, 5 gole de son pası vererek katkı sağladı.
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