Lionel Messi attığı gol ve kazandığı kupaların yanı sıra istikrarlı performansıyla da tarihe geçti. Arjantinli futbolcu, Real Sociedad maçıyla Xavi'yi geride bırakarak Barcelona formasını en fazla giyen oyuncu oldu.

Messi, bordo mavili formayı 768 kez giyerek tekrarlanması zor bir başarıya imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, Xavi'ye ait olan bu rekoru, 15 sezon boyunca neredeyse sürekli oynayarak ancak kırabildi.

Tecrübeli futbolcu, Barcelona kariyerindeki 768 maçta 536 galibiyet 140 beraberlik ve 91 mağlubiyet yaşadı.

Arjantinli yıldız, 663 gol ve 34 kupa ile de kulüp tarihinin en başarılı oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi eğer Barcelona'dan ayrılırsa kulübüne kırılması zor rekorlarla veda etmiş olacak.