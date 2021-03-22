Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'ne mutasyonlu virüs şoku
MKE Ankaragücü'nde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir personelin koronavirüs test sonucunda İngiltere mutantına rastlandı.
"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz."
Bilgilendirme— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 22, 2021
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Etiketler: Koronavirüs MKE Ankaragücü
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