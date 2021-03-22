Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kulüplerin finansal yapılarını düzeltmeyi hedeflediklerini belirten Nihat Özdemir, harcama limitlerinden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Maçların seyircili oynanması kararı Nisan'da

Özdemir, maçların seyircili oynanması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas hâlinde olduklarını vurguladı.

"Nisan'dan sonra maçların seyircili oynanıp oynanmayacağının kararını tek başına Türkiye Futbol Federasyonu veremez."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olmasını arzu ettiklerini belirtti.

"VAR'da daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum"

Nihat Özdemir, zaman zaman tartışmaların odağında yer alan VAR sisteminden çok memnun olduklarını söyledi.

"Sahada idare eden de, VAR'daki de insan, hata yapabilirler. Bizim isteğimiz, eğer bir hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek. Ben her yıl VAR'da daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum."