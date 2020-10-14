Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Mensah koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin Covid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.
Bernard Mensah'ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi.
Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 14, 2020
https://t.co/befLPsHJuR pic.twitter.com/qKOgGbSX32
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:41
Sıradaki Haber
ASVEL-Kızılyıldız mts maçına koronavirüs engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz