Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Ukrayna'da statlara sınırlama
Ukrayna'da koronavirüs önlemleri doğrultusunda stadyumlara alınacak seyirci sayısına sınırlama getirildi. Statların seyirci kapasitesi yüzde 30'dan yüzde 15'e indirildi.
Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri doğrultusunda stadyumlara yeni önlemler geldi.
Ukrayna Futbol Federasyonu, Kiev Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesini düşürme kararı aldı.
Statlara seyirci alma kapasitesi daha önce yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Ancak son günlerde pandemide yaşanan artış, yeni bir karar alınmasına neden oldu.
Ukrayna'da maçlara artık stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınabilecek. Kulüpler bu karar üzerine satılan biletlerin ücretlerini iade edecek.
Etiketler: UkraynaSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:06
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