Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri doğrultusunda stadyumlara yeni önlemler geldi.

Ukrayna Futbol Federasyonu, Kiev Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesini düşürme kararı aldı.

Statlara seyirci alma kapasitesi daha önce yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Ancak son günlerde pandemide yaşanan artış, yeni bir karar alınmasına neden oldu.

Ukrayna'da maçlara artık stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınabilecek. Kulüpler bu karar üzerine satılan biletlerin ücretlerini iade edecek.