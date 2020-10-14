Haber Giriş: Kaynak: AA
ASVEL-Kızılyıldız mts maçına koronavirüs engeli
Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 4. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacağı maçın, kulüpte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Covid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.
Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi. Karşılaşmaya çıkamayan ASVEL'in 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.
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