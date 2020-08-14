Haber Giriş: Kaynak: AA
Menemenspor'da 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.
Etiketler: Menemenspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:18
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