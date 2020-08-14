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Gençlerbirliği'nde iki ayrılık
Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ve sağ bek Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.
Etiketler: gençlerbirliği Seuntjens BeijnenSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:09
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