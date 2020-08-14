Haber Giriş: Kaynak: AA
Kasımpaşa Fatih Öztürk ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa'da kaleci Fatih Öztürk'ün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan oyuncu listesindeki bilgiye göre, 33 yaşındaki file bekçisinin 2020-2021 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldı.
Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da 2019-2020 sezonunda toplam 22 maça çıktı.
Etiketler: Kasımpaşa kaleci Fatih ÖztürkSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 16:15
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