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Spor
AA 04.05.2023 14:18

Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz'la yola devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz'la yola devam edeceğiz
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'un, 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını almasına ilişkin düzenlenen törene katılan TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılıp, göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına ilişkin konuştu.

"Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." diyen Büyükekşi, "Stefan Kuntz'la yola devam edilecek mi?" sorusuna "Evet."

Büyükekşi, İstanbul'un 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olmasıyla ilgili de konuştu.

"Cumhuriyetimiz'in 100. yılı, o yüzden İstanbul'un Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçilmesi çok anlamlı. Biz de bu organizasyona ilk olarak 3-5 Nisan tarihlerinde A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Azerbaycan'da maç yapmasıyla katıldık. Haziran ile aralık ayları arasında da Özbekistan ya da Kırgızistan'da FIFA'nın uygun olduğu tarihlerde yine kadın milli takımımız maç yapacak. Böylelikle bu organizasyona futbol olarak kadın milli takımımızla destek vereceğiz."

Büyükekşi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Azerbaycan takımlarıyla dostluk maçı yapması hakkında da görüşlerini aktardı.

"Kulüplerin yaptıkları maçlar bizimle ilgili değil, bizden sadece izin alıyorlar ve çalışmaları kendileri yapıyor. Ama geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, gelip Beşiktaş'la oynadı. Bunun organizasyonunu biz yaptık. Anlamlı bir karşılaşma oldu. 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören vatandaşlarımız için büyük bir destek verildi. Bu da önemli bir destek oldu."

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A Milli Futbol Takımı Mehmet Büyükekşi Stefan Kuntz
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