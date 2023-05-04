Nantes Mustafa Muhammed'i bırakmak istemiyor

Galatasaray'ın Nantes’a kiraladığı Mustafa Muhammed, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Mısırlı oyuncu, takımına 11 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro olarak belirlenmişti. Nantes, 25 yaşındaki futbolcunun yükselen performansının ardından, Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fransız ekip golcü futbolcu için 3,5 milyon euroluk bir rakam önermesi bekleniyor. Galatasaray ise 5 milyon eurodan düşük bir teklife sıcak bakmıyor.

Olimpiu Morutan da takımdan ayrılacak

Diğer yandan, sezon başında İtalya 2. Ligi ekiplerinden Pisa’ya kiralanan Olimpiu Morutan’ın da takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray, Rumen futbolcunun satışından 5,5 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar, kazanacağı bonservis ücretiyle transfer için kaynak oluşturacak.