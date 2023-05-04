Paris Saint Germain'de Lionel Messi'ye protesto şoku

Paris Saint Germain'de Lionel Messi rahatsızlığı büyüyor. Son olarak kulüp binasının önünde toplanan bir grup taraftar yıldız futbolcu aleyhine tezahürat yaptı.

Messi'nin yanı sıra Neymar da protestoların hedefinde yer aldı. Taraftarlar iki futbolcunun da takımdan gönderilmesini istedi.

"Utanç verici davranışlar"

Paris ekibi olayların ardından kısa bir açıklama ile hedefteki oyunculara sahip çıktı.

"Kulüp, oyuncularına, yönetimine ve bu utanç verici davranışların hedef aldığı herkese desteğini sürdürmeye devam edecektir."

Başkent ekibi daha önce aldığı karar ile Messi'yi iki hafta boyunca kadro dışı bırakmıştı. Cezaya gerekçe olarak Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan'a izinsiz gitmesi gösterilmişti.