Muş'ta geleneksel Türk okçuluğuna ilgi büyük

Tarih dizilerinden etkilenerek okçuluğa merak salanların talebi üzerine Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2 yıl önce Gençlik Merkezi'nde küçük, genç ve yetişkin kategorilerinde açılan geleneksel Türk okçuluğu kursu büyük ilgi gördü.

Okçuluk antrenörleri Sibel Arslan ile Pınar Buluç, Okçuluk ve Atıcılık Poligonu ile Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de geleneksel okçuluğu öğrenen üniversite öğrencilerinden oluşan 4'er kişilik kız ve erkek takımları oluşturdu.

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Finalleri'nde kız takımı ikinci, erkek takımı ise üçüncüsü olmayı başardı. Çalışmalarını sürdüren sporcular, bir sonraki şampiyonada şampiyonluk hedefliyor.

Kursa katılan çocuklar ve gençler de boş zamanlarını poligonda değerlendirerek kendilerini geliştiriyor.

Mehmet Arif Taşdemir: Her yaş grubuna yönelik kursumuz var

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'yle Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'ta geleneksel sporlara ilginin arttığını söyledi.

Taşdemir, gençleri geleneksel Türk okçuluğu ile buluşturduklarını ve haftanın 7 günü eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

"Burada 10 yaşından 70 yaşındaki insana kadar, her yaş grubuna yönelik kursumuz var. Son zamanlarda yayınlanan tarih dizileri ve TRT'deki Tozkoparan İskender dizisi dolayısıyla gençlerden yoğun ilgi görüyoruz. Biz de bunlara kayıtsız kalmayarak çocuklarımızın okul çıkış saatlerinde, hafta sonları bu kursları açarak onların da geleneksel Türk okçuluğu ile tanışmalarını sağlıyoruz. Bütün kurslarımız antrenörlerimiz eşliğinde ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılıyor. Amacımız binlerce gencimizi, çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi geleneksel Türk okçuluğuylae buluşturmak ve bu konuda spora olan meraklarını gidermek. İlerleyen günlerde yapacağımız turnuvalarla bu gençlerimizi sürecin içine katacağız."

Pınar Buluç: Kursiyerlerin okçuluğa ilgisi yüksek

Antrenör Pınar Buluç, her gün farklı yaş guruplarına okçuluk eğitimi verdiklerini dile getirdi. Buluç, insanlara bu ata sporunu tanıttıklarını, inceliklerini anlattıklarını söyledi.

"Gençler filmlerden özenerek kursa geliyor. Ata sporlarını öğreniyorlar. Biz özellikle gençlere bu sporu öğretmeye çalışıyoruz. Okçulukta farklı teknikler öğretiyoruz. Kursiyerlerin okçuluğa ilgisi yüksek. Şimdi yaklaşık 60 kişilik küçük yaş grubumuz eğitimlerini sürdürüyor."

Muş Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ömer Faruk Şepik, tarihe ve atıcılığa olan merakından dolayı Gençlik Merkezi'nde açılan okçuluk kursuna katıldığını aktardı.

Şepik, iki yıldan bu yana okçuluk kursuna devam ettiğini anlattı.

"Okçuluk alanında kendimi geliştirdim. Okçulukta hedefleri vurmak kadar, çile çekme antrenmanları da güzel. Ayrı bir zevk veriyor. Okçuluk sayesinde merkezdeki diğer faaliyetlere de katıldım. Bu sayede daha fazla arkadaş çevresi edindim."

"Okçuluğa ilgim, TRT'de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisi sayesinde arttı"

Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Seyit Ali Yılmaz ise "Okçuluğa ilgim, TRT'de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisi sayesinde arttı. Gençlik Merkezi'nde okçuluk kursu olduğunu öğrendim ve kayıt yaptırdım. Hocalarımın sayesinde daha başarılı oldum. Her geçen gün okçuluğa daha ilgim artıyor." değerlendirmesinde bulundu.