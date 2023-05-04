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Spor
AA 04.05.2023 13:35

"Maratonİzmir" 7 Mayıs Pazar günü koşulacak

Maratonİzmir Avek Otomotiv'in dördüncüsü 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

"Maratonİzmir" 7 Mayıs Pazar günü koşulacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 20 ülkeden 30 seçkin atletle toplam 550 sporcunun katılacağı organizasyon, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına, "100 Yıllık Maratonu, Maratonİzmir'de kutluyoruz." mottosuyla düzenlenecek. Katılımcılar, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan özel tişörtleri giyecek.

Türkiye’nin en hızlı parkuru konumundaki maratonun startı saat 07.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek.

Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek atletler, aynı güzergahtan dönerek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak. Marina İzmir'den dönecek sporcular başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Bu yıl 21 Mayıs 2023'te düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs Yol Koşusu'nun da startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 09.15'te verilecek.

10 kilometrelik koşuda atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı bitirecek.

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