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Spor
AA 04.05.2023 13:20

Milli sporcu Alya Akar serbest dalışta dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

Serbest dalışta dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Alya Akar (15), Dünya Şampiyonası'nda ardını zirveye yazdırabilme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli sporcu Alya Akar serbest dalışta dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
[Fotograf: AA]

Üç yıl önce tanıştığı serbest dalışta kendisini göstererek milli takıma seçilen Akar, bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde etti.

Alya Akar, Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl gençlerde farklı kategorilerde 3 gümüş, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Fotoğraf: AA

Bu yıl Ankara'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda Akar, paletsiz tek nefeste ve nefes tutma da altın, monopalet kategorisinde de gümüş madalya kazandı.


Akar, 7-13 Mayıs'ta Kuveyt'te düzenlenecek Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcu, birincilik kürsüsüne çıkarak başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor.

Fotoğraf: AA

"Hedefim kürsüde birinci olarak yer almak"

Alya Akar, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Akar, her zaman daha iyi dereceler elde etmek için çalıştığını belirtti.

"Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Bu şampiyonada aynı zamanda milli takım seçmeleri de yapıldı. Organizasyonda 2 Türkiye birinciliği, bir de ikincilik kazandım. Aynı zamanda 2 milli takım barajını da geçtim. Kuveyt'te düzenlenecek Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası için milli takıma seçildim. Şampiyonada hedefim İstiklal Marşı'mızı okutup, kürsüde birinci olarak yer almak. Aynı zamanda orada yeni Türkiye rekorları kırmayı hedefliyorum."

Fotoğraf: AA

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için mücadele edeceğini dile getirdi. Aydın, Türkiye Şampiyonası'nda Akar'ın güzel dereceler kazandığını ifade etti.

"Alya elde ettiği derecelerle ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Geçen yıl kaçırmıştı ama bu sene kendisinden dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Alya yaş itibarıyla tam zamanında kulübümüze gelerek serbest dalışla tanıştı. Çalışmaları sonucu emeğinin karşılığını aldı. İnşallah katılacağı organizasyondan da dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye geri dönecektir."

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