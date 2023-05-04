Dezavantajlı çocuklar "Dayanışma İçin Spor Projesi"nde buluştu

Atatürk Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun, projeyi pedagog ve psikologlar eşliğinde yürüttüklerini söyledi.

"Çocuklara spor kültürünü aşılıyor, olimpik eğitim veriyoruz. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukları spora çekip, kötü alışkanlıklardan kurtarıyoruz. Bu programla çocuklar nasıl bir sporu seçeceğine karar verebiliyor. Projemize katılan birçok çocuk milli sporcu oldu."

Türkiye'de yaşayan geçici, uluslararası koruma altındaki ve ev sahibi çocuklar arasındaki sosyal uyumun spor aktiviteleri aracılığıyla güçlendirilmesini amaçlayan projede, minikler öğrenerek eğlendi.

Çocuklara spor kültürü, olimpik değerlerin aşılanması ve sosyal uyumlarının sağlanmasını içeren bir sunum yapıldı.

Eğitici videolar izleyen ve yarışmalarla eğlenen minikler programın sonunda katılım belgesi aldı.