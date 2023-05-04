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Spor
AA 04.05.2023 13:05

Dezavantajlı çocuklar "Dayanışma İçin Spor Projesi"nde buluştu

İzmir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle "Dayanışma İçin Spor Projesi" kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Dezavantajlı çocuklar "Dayanışma İçin Spor Projesi"nde buluştu
[Fotograf: AA]

Atatürk Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun, projeyi pedagog ve psikologlar eşliğinde yürüttüklerini söyledi.

"Çocuklara spor kültürünü aşılıyor, olimpik eğitim veriyoruz. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukları spora çekip, kötü alışkanlıklardan kurtarıyoruz. Bu programla çocuklar nasıl bir sporu seçeceğine karar verebiliyor. Projemize katılan birçok çocuk milli sporcu oldu."

Fotoğraf: AA

Türkiye'de yaşayan geçici, uluslararası koruma altındaki ve ev sahibi çocuklar arasındaki sosyal uyumun spor aktiviteleri aracılığıyla güçlendirilmesini amaçlayan projede, minikler öğrenerek eğlendi.

Çocuklara spor kültürü, olimpik değerlerin aşılanması ve sosyal uyumlarının sağlanmasını içeren bir sunum yapıldı.

Eğitici videolar izleyen ve yarışmalarla eğlenen minikler programın sonunda katılım belgesi aldı.

Fotoğraf: AA

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