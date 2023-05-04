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Spor
AA 04.05.2023 12:56

Türk Telekom 7Days Avrupa Kupası'nda ikinci oldu

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımına 71-67 yenildi.

Türk Telekom 7Days Avrupa Kupası'nda ikinci oldu
[Fotograf: AA]

Türk Telekom, İspanya'nın Las Palmas kentinde Gran Canaria ile karşılaştı.

Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmada İspanyol takımına 71-67 yenilen Türk Telekom, organizasyonu ikinci bitirdi.

Türk Telekom'da ikincilik şiltini takım kaptanı Semih Erden aldı.

Fotoğraf: AA

Final maçı öncesi skandal olay

7Days Avrupa Kupası finali öncesinde otobüs şoförünün yaptığı skandal hareket nedeniyle otobüsün ön camına kafasını çarpan başantrenör Erdem Can'ın hastaneye kaldırıldı.

MR çekilmesi sonucu boynunda ciddi bir travma olduğu tespit edilen Erdem Can, maçı boyunlukla takip etti.

Kulüp tarihinde ilk oldu

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa'da tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşadı.

Fotoğraf: AA

25 yıl sonra Avrupa Ligi'nde olma fırsatını kaçırdı

Avrupa Ligi organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda yer alan mavi-beyazlılar, Avrupa Ligi'nden normal sezonda beşer galibiyet ve mağlubiyetle elenmişti.

Ayrıca Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edildi.

Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl da Türk Telekom, İspanyol rakibi Gran Canaria'ya 71-67 yenilerek 25 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde olma fırsatını kaçırdı.

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