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Spor
AA 04.05.2023 11:42

Muğla'da 220 spor kulübüne 5,5 milyon lira destek verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla'daki 220 spor kulübüne 5 milyon 505 bin lira destek sağlandı.

Muğla'da 220 spor kulübüne 5,5 milyon lira destek verildi
[arşiv fotoğraf,]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, spor kulüplerinin sporu geniş kitlelere yaymada en önemli araç olduğunu söyledi.

Spora hizmet etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Açıkbaş, Muğla'da 220 spor kulübüne 5 milyon 500 bin lira yardım yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Muğla'daki tesis yatırımları ile ilgili video gösterimi izletildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından kulüplere çekleri verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla ASKF Başkanı Mehmet Top, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri, kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

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