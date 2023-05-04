Çok Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 04.05.2023 14:05

Jorge Jesus orta sahayı güçlü tutmak istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, orta sahayı güçlü tutmak istiyor. Portekizli teknik adam, son iki resmi maçta merkezde 3 orta saha oyuncusuna görev verdi.

Jorge Jesus orta sahayı güçlü tutmak istiyor
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sezon başından bu yana üçlü ve dörtlü defans kurgusuyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, geçiş oyunlarıyla da rakiplerini yenmenin hesaplarını yaptı.

Sarı lacivertlilerin evinde yaşadığı Beşiktaş mağlubiyeti adeta kadro dizilişindeki değişimin miladı oldu. Jesus, üçlü savunma anlayışından vazgeçti ve savunmayı dörtlü kurguyla düzenledi..

Portekizli teknik adam, bu değişikliğin üzerine son iki resmi maçta bir yeniliğe daha gitti ve güncel oyun planını belirledi.

Orta sahanın ortasında genel olarak iki oyuncuya şans veren Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında bu sayıyı üçe çıkararak merkezi güçlendirdi.

Deneyimli teknik adam, zaman zaman denediği bu yöntemden son maçlarda istediği sonucu aldı.

Jesus, ayrıca İrfan Can Kahveci, Mert Hakan ve Arda Güler’in hücumdaki yeteneklerinden de faydalanmak istiyor.

Böylece, iki merkez orta saha ve bir on numaradan oluşan dizilişle, takımın ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

ETİKETLER
Jorge Jesus Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Nantes Mustafa Muhammed'i bırakmak istemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
BM hırsızlıklar nedeniyle Etiyopya'ya insani yardımını durdurdu
15:29
Kenya'da muhalefet, hükümet ile anlaşma sonrası kitlesel gösterilere ara verdi
15:27
AİHM Fransa'yı suçlu buldu: Yabancı bebeklere insanlık dışı muamele
15:25
Nijerya'da patlayıcı yapanlar için ömür boyu hapis cezası isteniyor
15:24
Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı
15:25
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı azaldı
Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere paraşüt tutkunlarını ağırlıyor
Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere paraşüt tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ