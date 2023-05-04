Jorge Jesus orta sahayı güçlü tutmak istiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sezon başından bu yana üçlü ve dörtlü defans kurgusuyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli çalıştırıcı, geçiş oyunlarıyla da rakiplerini yenmenin hesaplarını yaptı.

Sarı lacivertlilerin evinde yaşadığı Beşiktaş mağlubiyeti adeta kadro dizilişindeki değişimin miladı oldu. Jesus, üçlü savunma anlayışından vazgeçti ve savunmayı dörtlü kurguyla düzenledi..

Portekizli teknik adam, bu değişikliğin üzerine son iki resmi maçta bir yeniliğe daha gitti ve güncel oyun planını belirledi.

Orta sahanın ortasında genel olarak iki oyuncuya şans veren Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında bu sayıyı üçe çıkararak merkezi güçlendirdi.

Deneyimli teknik adam, zaman zaman denediği bu yöntemden son maçlarda istediği sonucu aldı.

Jesus, ayrıca İrfan Can Kahveci, Mert Hakan ve Arda Güler’in hücumdaki yeteneklerinden de faydalanmak istiyor.

Böylece, iki merkez orta saha ve bir on numaradan oluşan dizilişle, takımın ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.