Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

Sakatlığı atlatan Mahmut Tekdemir forma giyecek

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışan kaptan Mahmut Tekdemir bu maçta teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Youssouf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner yarın karşılaşmaya çıkmayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.