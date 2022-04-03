Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek 23. haftaya 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla 17. sırada giren kırmızı-beyazlılar, aynı haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile de golsüz berabere kalan Akdeniz ekibi, 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek, 8 maç sonra üç puan kazandı.

Ligin 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Antalyaspor, 27. haftada Adana Demirspor ile yaptığı dış saha mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

28. haftada iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'i aynı skorla, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yendi.

[Fotoğraf: AA]

Antalyaspor, 44 puana ulaştı

Ligin 31. haftasında dün Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 44 puana ulaştı.

Geride bıraktığı 31 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, son 9 maçta elde ettiği 6 galibiyet ve 3 beraberlikle çıkışını sürdürdü.

Son 9 lig mücadelesinde kalesinde sadece 3 gol görüp, rakip fileleri 13 kez sarsan Akdeniz ekibi, ligin 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, üst üste beşinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.